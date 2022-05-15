نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان

بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية العام 2021 حوالي 878 فردا في كل كم2 بواقع 557 فردا / كم2 في الضفة الغربية و5855 فردا / كم2 في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني أن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين إلى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان.

وأضاف أنه يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم².

وأكد الجهاز أن ذلك ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة في قطاع غزة حيث بلغت 47%.

وأوضح أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 69% للعام 2021، والذي ساهم بدوره في تفاقم وضعف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مما حول ما يزيد عن نصف سكان القطاع إلى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في العام 2017 في قطاع غزة 53%.

المصدر: RT + جهاز الإحصاء الفلسطيني