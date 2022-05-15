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لبنان.. وزير الدفاع يؤكد استمرار تجميد مفعول رخص الأسلحة تزامنا مع فرز أصوات الانتخابات النيابية

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لبنان.. وزير الدفاع يؤكد استمرار تجميد مفعول رخص الأسلحة تزامنا مع فرز أصوات الانتخابات النيابية
Globallookpress
مركز اقتراع - لبنان
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شدد وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، على استمرار سريان قرار تجميد مفعول رخص حمل الأسلحة، وذلك تزامنا مع عملية فرز أصوات المقترعين في الانتخابات النيابية.

وقال مكتب سليم في بيان له: "يتم التداول بقرار صادر عن وزير الدفاع الوطني بوقف العمل بقراره  تجميد مفعول رخص حمل الأسلحة".

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وأضاف: "هذا القرار مزور ولا أساس له من الصحة، ولا يزال قرار وزير الدفاع الوطني الصادر بتاريخ 6 مايو الحالي المتعلق بتجميد مفعول رخص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ساري المفعول حتى إشعار آخر".

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" 

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