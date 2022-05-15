بعد "أبو الهول".. عينا تمثال رمسيس الثاني تثيران الجدل في مصر وخبير يوضح!

أثارت صورة متداولة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لتمثال رمسيس الثاني وهو مغمض العينين ضجة كبيرة وجدلا واسعا في مصر.

وادعى أحد الحسابات على "فيسبوك"، أن التمثال أصبح "مغمض العينين" وأنه نائم، فيما سادت حالة من السخرية على ما ذكر.

وفي هذا الصدد، أكد نجم الدين سيد، كبير المفتشين بمعبد الأقصر، في تصريحات لـ"القاهرة 24" أن "ما نشر عبر السوشيال ميديا غير صحيح وعار تماما عن الصحة، وتمثال رمسيس الثاني صاحي وعينه مفنجلة".

وأضاف سيد: "المعبد يضم 11 تمثالا للملك رمسيس الذي يعود إلى الأسرة 19، والذي يلقب بالملك المبتسم"، مشيرا إلى أن "التماثيل مصممة من حجر الجرانيت، ومنذ 7000 آلاف سنه لم تغمض عين لها، ولا يوجد في تماثيل الفراعنة تمثال نائم".

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ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من تداول خبر مماثل، لكن لتمثال أبو الهول بمنطقة أهرامات الجيزة مع الادعاء بأنه "أغلق عينه بدون تدخل بشري أو أي عملية ترميم"، فيما ذكر البعض روايات أخرى منها أن هذه الظاهرة تنبه بحدوث كارثة كبرى.

لكن السلطات المصرية دحضت تلك الاشاعات وأكدت أنها "جميعها عارية عن الصحة ومفبركة".

المصدر: "القاهرة 24"