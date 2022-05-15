الإرياني: تفجير المعلا يؤكد التنسيق بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، بشدة محاولة اغتيال رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الرابعة، العميد صالح حسن، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة بمديرية المعلا بالعاصمة عدن.

وقال الإرياني: "هذه الجريمة عمل إرهابي جبان يؤكد من جديد التنسيق القائم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية كداعش، والقاعدة"‏.

وأكد الوزير الإرياني أن "هذه العمليات الارهابية لن توقف مسيرة التحول السياسي في البلد، ولن تحول دون قيام الدولة والحكومة بمهامها من العاصمة المؤقتة عدن، لانتشال الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتحسين الخدمات العامة للمواطنين في المناطق المحررة، وتحقيق الاستقرار‏ والتنمية".

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وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي "بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لاحترام اتفاق الهدنة وتنفيذ بنودها، بما في ذلك وقف انشطتها الإرهابية التي تحاول استهداف قيادات الدولة السياسية والأمنية والعسكرية وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة".

المصدر: وكالة "سبأ"