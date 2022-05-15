الجيش الليبي ينفي إغلاق حدود البلاد مع الجزائر

نفى الجيش الليبي يوم الأحد الشائعات التي تدعي إغلاق الحدود الليبية الجزائرية.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في بيان مقتضب، إنه لا صحة لما يشاع عن قفل أي حدود مشتركة مع أي دولة.

وأكد المحجوب أن ما يشاع الآن عن غلق الحدود الليبية مع الجزائر بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، موجهة إلى آمر حرس الحدود هي "مجرد شائعات".

وأشار إلى أن الصفحات التي نشرت هذه الشائعات لا علاقة لها بالقيادة العامة وتأتي ضمن الكذب المستمر والدعايات التي ينفذها الجيش الإلكتروني للذين لا يريدون استقرار الوطن، وتحاول النيل من القيادات العسكرية ولم تقف عند حد.

وكانت صفحات إلكترونية روجت شائعات خلال الساعات الماضية مفادها بأن الجيش الليبي أغلق الحدود الليبية الجزائرية، فيما ادعت أخرى أن الأوضاع على الحدود المشتركة بين البلدين "سيئة جدا"، مما دفع الجيش الجزائري لمضاعفة قواته على المعبر الحدودي مع ليبيا.

ويسيطر الجيش الليبي على معبر "أيسين" الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط ليبيا والجزائر وهي معبر الدبداب - غدامس شمالا، ومعبر طارات، ومعبر تين الكوم - إيسين.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية