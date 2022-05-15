بسبب بطيخة.. قطار أسوان ينهي حياة أسرة كاملة في مصر

لقيت أسرة كاملة في مصر مصرعها أسفل عجلات القطار بعدما تدحرجت بطيخة على السكة حاول ابنهم استرجاعها بالتزامن مع مرور القطار، وبينما حاول والداه إنقاذه ماتوا جميعا أسفل عجلات القطار.

وتعود تفاصيل حادث قطار أسوان إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان بلاغا يفيد بمصرع أسرة كاملة مكونة من زوجين وطفل أسفل عجلات قطار أسوان، أثناء عبورهم من فتحة غير قانونية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع كل من "محمد.ث.م" 34 سنة، وزوجته "صفاء.ع.إ" 32 سنة، و"عبد الرحمن.م.ث"، 13 سنة، ويقيمون بمنطقة عزبة النهضة.

وكشفت التحريات تفاصيل حادث قطار أسوان، حيث أن الأسرة توقفت لشراء بطيخة من أحد الباعة بمنطقة السيل في منطقة أسوان، وحملها الطفل الصغير وأثناء عبورهم شريط السكة الحديد سقطت منه فتوقف لالتقاطها مرة أخرى، وتصادف قدوم قطار أسوان في نفس التوقيت، فهرع الأب والأم لإنقاذ طفليهما فدهسهم القطار ليلقوا مصرعهم جميعا معا أسفل عجلات القطار.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان حادث قطار أسوان، وجرى انتشال جثث الضحايا الثلاثة من على السكة الحديد، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى أسوان تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بتسليم الجثامين لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية