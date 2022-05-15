لبنان.. ناخب على سرير الإسعاف يدلي بصوته (فيديو)

نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية يوم الأحد مقطع فيديو وثق وصول ناخب على سرير الإسعاف للإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية.

وقال الموقع اللبناني إن المنافسة الانتخابية تفرض مشاهد استثنائية لكسب الأصوات، ومن بينها وصول سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحة الإسلامية تنقل مريضا على السرير المتحرك حتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته.

وأفادت بأنه لم يتضح مكان التقاط الفيديو المتداول، إلا أنه يبدو واضحا أنه ضمن إحدى المناطق المحسوبة على الثنائي الشيعي نظرا لتواجد مندوبين من هذين الحزبين في خلفية الفيديو.

وتوجه اللبنانيون يوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، وانتشرت في مختلف مناطق البلاد، بعثات من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لمراقبة العملية الانتخابية.

إدخال ناخب على سرير الإسعاف للاقتراع!



نشرت “لادي” فيديو يظهر وصول سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحة الإسلامية تنقل مريضاً على السرير المتحرّك حتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته.



من المشاهدات، نقل بعض الناخبين على السرير المتحرك للادلاء بأصواتهم. pic.twitter.com/kgHkDgrcbT — AKhbar Beirut - أخبار بيروت (@Akhbarbeirut) May 15, 2022

المصدر: صحيفة "النهار" اللبنانية