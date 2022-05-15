إدانات واسعة للاعتداءات الإسرائيلية خلال جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة

سلط برنامج ناس أونلاين الضوء على الممارسات الإسرائيلية خلال تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير، وما تبع ذلك من إدانات عربية ودولية.

وقالت الناشطة الفلسطينية، رتيبة النتشة، إن نقل جثمان شيرين استغرق أكثر من ساعة من حاجز قلنديا حتى المستشفى الفرنسي، حيث إن المسافة الطبيعية تحتاج 10 دقائق فقط، أما يوم الجنازة فقد احتشد محبو شيرين في ساحة المستشفى منذ الصباح الباكر، لتبدأ القوات الإسرائيلية بمحاصرة المستشفى والتهديد بمصادرة الجثمان في حال تم رفعه على الأكتاف، وعند إخراجه تمت مهاجمة المشيعين بقوة مفرطة، وإطلاق قنابل الصوت، تلا ذلك الهجوم على الشبان الذين يحملون الجثمان بالعصي والهراوات.

وتابعت الناشطة الفلسطينية أن الاعتداءات التي تمارس بحق الصحفيين، هي نقطة في بحر الانتهاكات التي تمارس بحق الفلسطينيين عموما، لأن إسرائيل بطبيعة الحال لا تريد إيصال صوت الحقيقة، وما يجري على الأرض.

من جانبها رأت مراسلة RT في القدس، داليا النمري، أنه لم تعد هناك خطوط حمراء لدى القوات الإسرائيلية في تعاملها مع الصحفيين ومراعاة عملهم، حيث أصبحت تعامل الصحافة ليس كسلطة رابعة حسب القوانين والأعراف الدولية، بل كعدو مباشر لإسرائيل، ويجب التعامل مع الصحفيين كما يتعاملون مع المتظاهرين الفلسطينيين، مضيفة أنها واجهت الكثير من المصاعب أثناء قيامها بتغطية مراسم جنازة شيرين ومتابعة كافة التطورات حينها.

المصدر: RT