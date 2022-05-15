زعماء العالم يقدمون واجب العزاء لمحمد بن زايد في الإمارات

يواصل رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، استقبال المعزين من قادة العالم، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ويصل اليوم الأحد إلى أبوظبي، عدد من قادة الدول، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وأمير قطر، وملك البحرين، ورئيسا ألمانيا وأندونيسيا.

ومن المتوقع أن يصل إلى أبوظبي أيضا غدا الاثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأمس السبت، وصل إلى العاصمة الإماراتية للتعزية بوفاة الشيخ خليفة عدد من قادة الدول العربية، وأمراء ومسؤولون ورؤساء برلمانات، وشخصيات سياسية من مختلف بقاع العالم.

وكان من أبرز من قدموا واجب العزاء سلطان عمان طارق بن هيثم، وملك البحرين حمد بن عيسى آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفدا عراقيا رفيعا ضم الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية ومسؤولين.

وقدم واجب العزاء أيضا، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صباح يوم الجمعة عن عمر 74 عاما. ووري جثمانه في مقبرة البطين في أبوظبي.

المصدر: أ ف ب + RT