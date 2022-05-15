مقتل أسير فلسطيني محرر برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن مقتل الأسير المحرر، داوود الزبيدي، متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

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وفور إصابته قامت القوات الإسرائيلية باعتقاله، حيث نقلته من مخيم جنين إلى مستشفى داخل إسرائيل لخطورة وضعه الصحي، إثر إصابته برصاصه في البطن خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين يوم الجمعة المنصرم.

وأبلغت السلطات الإسرائيلية أمس عائلة المصاب داوود الزبيدي من مخيم جنين بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة.

يذكر أن الأسير الفلسطيني المحرر داوود الزبيدي هو شقيق الأسير، زكريا الزبيدي، ووالدته وشقيقه طه قتلا خلال اجتياح القوات الإسرائيلية مخيم جنين في أبريل عام 2002.

وخلال الأيام الماضي، اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين الواقع في شمال الضفة الغربية، والذي شهد اقتحامات متصاعدة ومتكررة من قبل القوات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، وقتلت خلالها الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، قبل يومين برصاص الجيش الإسرائيلي.

المصدر: سبوتنيك