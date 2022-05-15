الممثل الشخصي لأمير قطر يقدم التعازي في وفاة الشيخ خليفة

قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر، التعازي إلى محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في وفاة خليفة بن زايد، وذلك بالمطار الرئاسي في العاصمة أبوظبي.

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كما قدم التعازي الشيوخ القطريون، عبد الله بن خليفة آل ثاني، ومحمد بن خليفة آل ثاني، وجاسم بن خليفة آل ثاني، وجوعان بن حمد آل ثاني، وخليفة بن حمد آل ثاني.

عقب ذلك، غادر جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر، أبوظبي، حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة، طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بالإمارات.

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صباح يوم الجمعة عن عمر 74 عاما. ووري جثمانه في مقبرة البطين في أبوظبي.

المصدر: قنا