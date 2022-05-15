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رغد صدام حسين تهنىء محمد بن زايد برئاسة الإمارات

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تهنىء محمد بن زايد برئاسة الإمارات
رغد صدام حسين
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هنأت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الشيخ محمد بن زايد على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

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وقالت رغد في تغريدة أمس السبت على حسابها في موقع "تويتر": "سمو الشيخ محمد بن زايد، الأخ أبو خالد المحترم أبارك لكم ولشعبكم العزيز انتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة مع خالص الأمنيات بالتوفيق لقيادة بلدكم إلى كل مايليق بالمرحلة".

وأضافت: "حفظكم الله وحفظ شعبكم وبلدكم الجميل من شر الأشرار".

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، عن انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة عن عمر 74 عاما.

المصدر: RT

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