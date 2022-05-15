رغد صدام حسين تهنىء محمد بن زايد برئاسة الإمارات

هنأت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الشيخ محمد بن زايد على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

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وقالت رغد في تغريدة أمس السبت على حسابها في موقع "تويتر": "سمو الشيخ محمد بن زايد، الأخ أبو خالد المحترم أبارك لكم ولشعبكم العزيز انتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة مع خالص الأمنيات بالتوفيق لقيادة بلدكم إلى كل مايليق بالمرحلة".

وأضافت: "حفظكم الله وحفظ شعبكم وبلدكم الجميل من شر الأشرار".

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، عن انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة عن عمر 74 عاما.

سمو الشيخ محمد بن زايد، الاخ أبو خالد المحترم@MohamedBinZayed

أبارك لكم ولشعبكم العزيز انتخابكم رئيسا لدولة #الإمارات_العربية_المتحدة مع خالص الأمنيات بالتوفيق لقيادة بلدكم إلى كل مايليق بالمرحلة.

حفظكم الله وحفظ شعبكم وبلدكم الجميل من شر الاشرار. pic.twitter.com/cuDExu53cD — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) May 14, 2022

المصدر: RT