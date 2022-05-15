الجزائر.. تعيين مدير جديد للاستخبارات الخارجية

أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة يوم السبت على تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا لنور الدين مقري، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في البيان "باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 14 مايو 2022 على التنصيب الرسمي للواء جمال كحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي".

وأفاد الفريق شنقريحة: "وعليه فإني آمركم جميعا بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية بأن هذه المناسبة كانت فرصة للفريق شنقريحة للقاء إطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي الذين أسدى لهم جملة من التعليمات والتوجيهات تتعلق أساسا بـ"ضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، ومضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي".

والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي الجديد، تمت ترقيته إلى رتبة لواء سنة 2012، وشغل عدة مناصب في المؤسسة العسكرية أهمها مدير الأمن الرئاسي.

المصدر: واج + وسائل إعلام