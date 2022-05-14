مصر.. القبض على شخص استولى على الملايين من أموال مواطنين في أسوان

ألقت أجهزة الأمن بمركز إدفو بمحافظة أسوان المصرية، القبض على شخص استولى على الملايين من أموال المواطنيين بزعم استثمارها بشراء المواشي.

وحسب السلطات المصرية، فإن المتهم يدعى طاهر الحصاوي، وتم القبض عليه إثر قيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد شراء مواشيهم بنظام المواعدة بقرية الشرفا التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وكانت قرية الشرفا بإدفو قد شهدت حالة من الفوضى والعنف السبت، عقب تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين أمام منزل المتهم الحصاوي، وهو ما استدعى تدخل أجهزة الأمن للسيطرة على الأوضاع.

وهاجم ضحايا المتهم المعروف إعلاميا باسم "مستريح أسوان" الجديد منزله، وقاموا بحرق ممتلكاته وسيارته الخاصة.

المصدر: "القاهرة 24"