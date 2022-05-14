بعد "تجاوزه" على العراقيين.. سحب يد مستشار في جهاز الأمن الوطني العراقي وإحالته إلى التحقيق

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، سحب يد المستشار مهند نعيم وإحالته إلى التحقيق بعد "تجاوزه" على العراقيين.

وذكر في بيان صحفي: "لمقتضيات الواجب والمصلحة العامة يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي تمسكه بالعمل على كل ما من شأنه إرساء مفاهيم الوحدة الوطنية وإعلاء قيمها على مساحة الوطن".

وأضاف: "التوجيهات الخاصة السابقة تمنع ضباط الجهاز ومنتسبيه من الخوض في الأمور السياسية والإلتزام بالمهنية والابتعاد عن التوجهات والنزعات التي تمس أمن الوطن ووحدته والسلم المجتمعي".

وتابع: "وانطلاقا من القيم والمبادئ الثابتة لهذه المؤسسة الرصينة أمر رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي بسحب يد المستشار في الجهاز مهند نعيم وإحالته إلى التحقيق للتثبت من صحة ما نسب إليه مؤخرا من منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي".

يذكر أن مهند نعيم المستشار في جهاز الأمن الوطني نشر على حسابه في الفيس بوك الليلة الماضية، منشورا "أهان" فيه العراقيين وفقا لما اعتبره مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مهند نعيم كلمات "تحقر" العراقيين وتصفهم بكلمات مثل "الرعاة والجهلة والجبناء" وغيرها من الكلمات.



المصدر: RT