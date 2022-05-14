السعودية.. إحباط محاولة تهريب 29 ألف حبة كبتاغون عبر شحنة أجبان (فيديو)

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ضبط شحنة "كبتاغون" مخبأة في إرسالية أجبان قادمة عبر منفذ الحديثة بشمال المملكة.

وقالت الهيئة على "تويتر" إنه تم إحباط "محاولة تهريب 29 ألف حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في إرسالية أجبان وردت للمملكة عبر منفذ الحديثة".

وأضافت أنه تم ضبط الشحنة "بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات" السعودية.

ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية مقطع فيديو وثق العملية.

وأكدت أنه "تم القبض على مستقبل الشخنة داخل المملكة وهو شخص واحد، مشيرة إلى أنهم عثروا على الإرسالية مخبأة في مركبة خاصة قدمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه "أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عثر على الشحنة مخبأة بطريقة فنية، وذلك بإخفاء الحبوب في قفازات بلاستيكية ووضعها داخل علب زجاجية تحتوي على أجبان، ومن ثم وضعها ضمن الأمتعة التي يحملها المهرب في المركبة".

وأشارت إلى أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة.

وسبق أن ضبطت السلطات السعودية الكثير من شحنات الكبتاغون مخبأة في شحنات للمواد الغذائية.

#ارقد_وآمن، #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط محاولة تهريب 29,000 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "أجبان" وردت للمملكة عبر منفذ الحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على المستقبِل للمضبوطات داخل المملكة وهو شخص واحد.

🔗| https://t.co/GEruh5DBozpic.twitter.com/fpBt6udvJP — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 13, 2022

المصدر: RT + وكالات