وفاة شاب بلسعة نحلة في مصر

شهدت قرية محلة منوف التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية، وفاة شاب يدعى نادر خالد الجزار، ويبلغ من العمر 32 عاما، بعد تعرضه للسعة نحلة.

ورغم نقل الشاب إلى المستشفى لعلاجه فإن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، نظرا لمعاناته من الحساسية.

وفي التفاصيل، تبين أن نادر الذي تزوج حديثا، استأجر في الفترة الأخيرة محطة لجمع المحاصيل الزراعية، وأثناء متابعة عمله، تعرض للسعة نحلة، فأغمي عليه، لينقل بعدها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث لم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذه.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في الغربية، أن الشاب وصل إلى المستشفى مصابا بما يعرف بصدمة تحسسية حادة نتيجة تعرضه للسعة نحل ما أدى لتوقف القلب.

كما ذكر أن الأطباء قاموا بإنعاش قلبي رئوي له، مستخدمين جهاز الصدمات الكهربائية، إلا أن القلب لم يتجاوب، نظرا لمعاناته من حساسية زائدة، ما يعد من الحالات النادرة جدا.

وأفاد بأنه توفى بالمستشفى متأثرا بذلك، وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وشيع أهالي قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية جنازة الشاب نادر الجزار والذي وافته المنية داخل المستشفى، بعدما تم نقله لها إثر إصابته بلدغة نحلة تسببت في حدوث مضاعفات خطيرة أودت بحياته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية