 
مباشر

"سرايا القدس" تنفي الأنباء عن اغتيال أحد قادتها بقصف صاروخي في القنيطرة السورية

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
سرايا القدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0pj

نفت "سرايا القدس" التابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية الأنباء المتداولة عن اغتيال أحد قادتها بقصف صاروخي في القنيطرة السورية.

وقال مركز "الإعلام الحربي" التابع لـ"سرايا القدس" في بيان له: "طالعتنا عدة وسائل إعلامية مساء اليوم السبت، بأخبار مفادها تعرض سيارة لقصف صاروخي في منطقة القنيطرة السورية، واستشهاد أحد قادة سرايا القدس فيها".

إقرأ المزيد
السنوار: جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم
السنوار: جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم

وأضاف: "ننفي بشكل قاطع صحة الخبر المتداول الذي لا يعدو كونه موضوع تعبير حيك في غرف سوداء، ونؤكد أن الاسم المتداول غير صحيح بالمطلق، وندعو وسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من المنصات الرسمية لسرايا القدس تفاديا للشبهات".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا