"سرايا القدس" تنفي الأنباء عن اغتيال أحد قادتها بقصف صاروخي في القنيطرة السورية

نفت "سرايا القدس" التابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية الأنباء المتداولة عن اغتيال أحد قادتها بقصف صاروخي في القنيطرة السورية.

وقال مركز "الإعلام الحربي" التابع لـ"سرايا القدس" في بيان له: "طالعتنا عدة وسائل إعلامية مساء اليوم السبت، بأخبار مفادها تعرض سيارة لقصف صاروخي في منطقة القنيطرة السورية، واستشهاد أحد قادة سرايا القدس فيها".

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وأضاف: "ننفي بشكل قاطع صحة الخبر المتداول الذي لا يعدو كونه موضوع تعبير حيك في غرف سوداء، ونؤكد أن الاسم المتداول غير صحيح بالمطلق، وندعو وسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من المنصات الرسمية لسرايا القدس تفاديا للشبهات".

المصدر: RT