الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

يؤدي الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يوم الأحد زيارة إلى الإمارات لتقديم العزاء للرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد، بوفاة الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية إنه "خلال الزيارة، التي ستستغرق بضعة ساعات وإلى جانب قادة آخرين، سيلتقي رئيس الدولة بالرئيس الجديد للإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، ليقدم تعازيه الحارة باسم إسرائيل، بوفاة أخيه، الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الراحل".

وكان هرتسوغ قد التقى بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة غير مسبوقة لرئيس إسرائيلي إلى البلد الخليجي، في أواخر يناير الماضي.

وكانت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في سبتمبر 2020 بدعم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبعهما المغرب والسودان.

المصدر: وكالات