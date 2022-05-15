السعودية تعدم 3 مدانين بجرائم مرتبطة بالإرهاب

أعدمت السلطات السعودية يوم السبت 3 أشخاص أدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة بالإرهاب من بينهم يمني ساعد الحوثيين في بلاده على استهداف موقع حيوي في المملكة، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.

وتأتي الإعدامات الجديدة بعد أقل من شهرين من تنفيذ السعودية 81 إعداما في يوم واحد أثارت تنديدا دوليا واسعا، ليصل عدد عمليات الإعدام منذ مطلع العام إلى 120 بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية.

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وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات متفرقة نشرتها وكالة "واس" السبت إعدام سعوديين ويمني على خلفية قضايا تجسس ومهاجمة قوات الأمن وقتل رجل أمن وتمويل الإرهاب.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الداخلية أن الشخص اليمني "أقدم على الانضمام إلى جماعة الحوثي وتلقيه التدريبات لديهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات والدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة لتنفيذ جريمة إرهابية".

وأوضحت أن "رصده وإرسال إحداثيات لعدة مواقع عسكرية وحيوية داخل المملكة نتج عنه استهداف أحد المواقع" بدون أن تحدده.

وأعلنت أيضا إعدام رجل سعودي "اشترك مع عدد من الإرهابيين في قتل أحد رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليه أثناء تواجده في الدورية الأمنية في المنطقة الشرقية.

كما أعدمت سعوديا آخر "اشترك في خلية إرهابية وجعل منزله مستودعا لأسلحة ومتفجرات الخلية الإرهابية".

وكانت السعودية أوقفت عمليات الإعدام خلال شهر رمضان الذي انتهى مطلع مايو.

وفي 2019، أعدمت السعودية 184 شخصا وهو أكبر عدد في عام واحد.

المصدر: وكالات