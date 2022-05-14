رئيس البرلمان الليبي يلتقي ويليامز لبحث تعديل النقاط الخلافية فى الدستور الليبي (صور)

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت، بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن إجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما تناول أيضا ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى الجلسة الرسمية التي سيعقدها مجلس النواب خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت وفقا لما أقره المجلس في جلسته الأسبوع الماضي دعما لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيدا عن سطوة المليشيات المسلحة أو غيرها.

/ parliament.ly

المصدر: RT