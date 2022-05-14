بدعوة من أردوغان.. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يبدأ زيارة إلى تركيا

يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى تركيا لإجراء مباحثات بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك.

وقال بيان نشرته الرئاسة الجزائرية: "يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، غدا، في زيارة دولة إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام"، موضحا أن زيارة تبون تأتي استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار البيان إلى أن تبون سيجري محادثات مع الرئيس التركي حول "العلاقات الثنائية وسبل دعمها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

#هام

بدعوة من أخيه السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة يشرع، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، غدا، في زيارة دولة،إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام.

وسيكون للسيد الرئيس،محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا،حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها،والقضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/JEcals9Rdf — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) May 14, 2022

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم نهاية عام 2019.

وكان أردوغان أول رئيس يزور الجزائر، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد، في يناير 2020.

المصدر: RT + وكالات