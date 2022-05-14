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بدعوة من أردوغان.. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يبدأ زيارة إلى تركيا

أخبار العالم العربي

بدعوة من أردوغان.. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يبدأ زيارة إلى تركيا
Gettyimages.ru
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى تركيا لإجراء مباحثات بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك.

وقال بيان نشرته الرئاسة الجزائرية: "يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، غدا، في زيارة دولة إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام"، موضحا أن زيارة تبون تأتي استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار البيان إلى أن تبون سيجري محادثات مع الرئيس التركي حول "العلاقات الثنائية وسبل دعمها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم نهاية عام 2019.

وكان أردوغان أول رئيس يزور الجزائر، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد، في يناير 2020.

المصدر: RT + وكالات

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