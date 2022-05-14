العراق.. العثور على مقبرة جماعية من التسعينات في النجف

عثر في محافظة النجف في جنوب العراق على مقبرة جماعية تعود إلى تسعينات القرن العشرين، أخرج منها 15 جثمانا من أصل 100 يعتقد أنها دفنت فيها، على ما أفاد مسؤول السبت.

وقال عبد الإله النائي مدير "مؤسسة الشهداء" وهي مؤسسة حكومية عراقية معنية بفتح المقابر الجماعية التي يعثر عليها بالعراق، إن "في هذه المقبرة أكثر من مئة رفات. هذا عدد تقريبي ويمكن أن يكون العدد أكثر باعتبار أن مسرح الجريمة كبير جدا".

العثور على مقبرة جماعية في مدينة #النجف_الأشرف تضم رفات العشرات من المدنيين من ضحايا النظام الصدّامي المقبور .

تعود المقبرة الجماعية هذه إلى حقبة التسعينات من القرن الماضي . pic.twitter.com/SM5nP6ONiP — J. Iraq🇮🇶 (@Sarraji) May 14, 2022

وأضاف النائي أن هذه المقبرة "تعود إلى ذكرى الانتفاضة الشعبانية في العام 1991... العشرات من المقابر الجماعية لم تكتشف حتى الآن".

المصدر: أ ف ب