العراق.. شركة نفط الشمال تعلن سيطرة قوة مسلحة كردية على آبار وحقول أخرى للنفط شمال كركوك

أعلنت شركة نفط الشمال العراقية، مساء يوم السبت، عن سيطرة قوة مسلحة كردية على آبار وحقول أخرى للنفط تابعة لها شمال كركوك.

وذكر الشركة في بيان أنه "سبق وأن حصل عدد من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطية التابعة لشركتنا من قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول خورمالة - آفانا - صفية - كورمور".

ولفتت الشركة إلى أنها "قامت بتحريك دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء".

وقالت في بيانها إنه واستمرارا لهذه الانتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار حقل باي حسن - داوود، بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة إقليم كوردستان.

وحمّلت شركة نفط الشمال المملوكة لشركة النفط الوطنية العراقية، حكومة إقليم كردستان المسؤولية حول "هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين إقليم كردستان والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكا للشعب العراقي إلى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".

المصدر: RT + وكالات