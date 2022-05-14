قرقاش: الانتقال السلس للسلطة بالإمارات يعكس مستوى آليات الحكم فيها

ألقى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، الضوء على "الانتقال السلس" للسلطة في بلاده وتولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة.

وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال قرقاش إن "الانتقال السلس للسلطة في دولتنا يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها".

الانتقال السلس للسلطة في دولة الإمارات يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها، نحمد الله على نعمة الإمارات ونبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً وقائداً نمضي تحت رايته في مسيرة الإنجاز والتطور 2/1 pic.twitter.com/IJdzEyFCsK — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 14, 2022

وأضاف: "كلنا ثقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد، هو قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليميا ودوليا".

وشدد قرقاش على أن "الإمارات ماضية بقيادته نحو مزيد من التقدم والازدهار. حفظ الله بلادنا قيادة وشعبا ورحم الشيخ خليفة بن زايد رحمة واسعة".

وفي وقت سابق السبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد.

المصدر: RT