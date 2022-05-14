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لبنان.. الجيش ينفذ عملية انتشار واسعة حول مراكز الاقتراع (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. الجيش ينفذ عملية انتشار واسعة حول مراكز الاقتراع (صور + فيديو)
RT @LebarmyOfficial
لبنان.. الجيش ينفذ عملية انتشار واسعة حول مراكز الاقتراع
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أعلن الجيش اللبناني مساء يوم السبت أنه اتخذ إجراءات جديدة وصارمة حول مراكز الاقتراع.

وأعلن الجيش اللبناني أن وحداته انتشرت حول مراكز الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكد في بيان مقتضب على "فيسبوك" أن تلك الوحدات تعمل على إقامة الحواجز الظرفية والدائمة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة، لحفظ أمن العملية الانتخابية.

ودعت قيادة الجيش اللبنانيين إلى التجاوب التام مع الإجراءات المتخذة والتحلي بالمسؤولية الوطنية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي واتمامه.

ويتوجه اللبنانيون يوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، وانتشرت في مختلف مناطق البلاد، بعثات من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لمراقبة العملية الانتخابية.

المصدر: وكالات

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