شيخ الأزهر لبطريرك الكلدان الكاثوليك: سنتصدى للأفكار المتطرفة والهدامة والحوار بيننا مستمر (صور)

أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب سعي الأزهر لاستمرار الحوار الإسلامي المسيحي، وملاحقة الأفكار والمعاني التي تؤرق المجتمعات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين.

وشدد شيخ الأزهر خلال لقاء جمعه ببطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو، على أن الأزهر سوف يتصدى للأفكار المتطرفة والهدامة وأن الحوار مستمر بينهم.

ورحب الإمام الأكبر بالبطريرك لويس روفائيل والوفد المرافق له في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدا سعي الأزهر لاستمرار الحوار الإسلامي المسيحي، وملاحقة الأفكار والمعاني التي تؤرق المجتمعات خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، واستهداف العلاقة بين أتباع المعتقدات.

وأشار إلى أن الأزهر بادر برفض تعميم مصطلح الأقليات، واستبدله بمصطلح "المواطنة" وما يتبع هذا المصطلح من تساو في الحقوق والواجبات والمسئولة المجتمعية.

من جانبه أعرب بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مؤكدا أن العراق مسلمين ومسيحيين، ينتظرون بشغف زيارته.

وصرح بأنه يتابع بشكل شخصي تحركات الإمام الأكبر وخطواته لنشر ثقافة السلام والتعايش بين الجميع، مؤكدا أن وثيقة الاخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر والبابا فرنسيس هي خارطة الطريق في العلاقة بين المسلمين بالمسيحيين.

RT

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المصدر: RT - ناصر حاتم