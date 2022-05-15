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شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى محمد بن زايد بعد انتخابه رئيسا للإمارات

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شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى محمد بن زايد بعد انتخابه رئيسا للإمارات
RT / AlHayah TV Network
شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب
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وجه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، يوم السبت، رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد تولي الأخير رئاسة دولة الإمارات.

وكتب شيخ  الأزهر على "تويتر": "في الوقت الذي أشعر فيه بأخي العزيز الشيخ محمد بن زايد ومصابه الجلل بفقدان أخيه وسنده الشيخ خليفة رحمه الله، فإنني أشد على يديه وأدعو الله أن يقوي ظهره، ويشد أزره ويوفقه رئيسا وقائدا لدولة الإمارات، لاستكمال مسيرة والده الحكيم في خدمة بلاده ودينه وأمته، ونشر العدل والخير في كل مكان".

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: RT

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