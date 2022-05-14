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السلطة الفلسطينية تدعو الجهات الدولية إلى الانضمام للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

أخبار العالم العربي

السلطة الفلسطينية تدعو الجهات الدولية إلى الانضمام للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
AP Adel Hana
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دعت السلطات الفلسطينية الجهات الدولية إلى المشاركة في التحقيق في واقعة مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة خلال عملية أمنية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "نرحب بمشاركة كل الجهات الدوليه في مجريات التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة، وذلك بالتواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص التي أصدرت يوم أمس تقريرها الأولي".

وشدد الشيخ على أن تصرفات القوات الإسرائيلين بحق حشد الفلسطينيين خلال تشييع جثمان الصحفية القتيلة يوم أمس تعزز موقف السلطة الفلسطينية الرافض لمشاركة إسرائيل في التحقيق.

وحملت السلطات الفلسطينية القوات الإسرائيلية المسؤولية عن قتل شيرين أبو عاقلة بعيار ناري في الرأس، خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في 11 مايو الجاري.

وأعلن الجانب الإسرائيلي في المقابل أنه يجري تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

المصدر: RT

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