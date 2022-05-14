لبنان.. بلدية بعلبك تحظر تجوال السوريين قرب مراكز الاقتراع

أصدرت بلدية مدينة بعلبك في لبنان بيانا قالت فيه انه يحظر على السوريين التجوال قرب مراكز الاقتراع خلال سير عملية الانتخاب في لبنان التي تنطلق غدا الاحد.

وقالت البلدية في البيان "تلفت نظر إخوانها السوريين بأنه يحظر عليهم التجول قرب مراكز الاقتراع في مدينة بعلبك طيلة يوم الانتخاب".

وحددت البلدية حظر تجوال السوريين من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين.

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من جهة أخرى، دعت البلدية اللبنانيين إلى "التقيد بارشادات شرطة البلدية لتسهيل عملية الاقتراع".

المصدر: RT