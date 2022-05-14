العاهل السعودي وولي العهد يبعثان ببرقيات تهنئة لرئيس الإمارات محمد بن زايد

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الامارات اليوم السبت محمد بن زايد رئيسا للدولة خلفا للرئيس الراحل خليفة بن زايد.

وقال الملك سلمان في برقية التهنئة: "نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية".

وتمنى الملك سلمان وفقا للبرقية التي أورتها وكالة الانباء السعودية "مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار" للإمارات.

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كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة للرئيس الجديد في الامارات قال فيها:" يسرني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن أبعث لسموكم بأخلص التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية في بلدكم الشقيق، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار"، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في وقت سابق من اليوم أن المجلس الأعلى للاتحاد انعقد في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة حاكم دبي وبحضور حكام الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، حيث انتخب بالإجماع الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: واس