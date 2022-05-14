الأسد يبدي لمحمد بن زايد تطلع سوريا إلى تعزيز علاقاتها مع الإمارات

أعرب الرئيس السوري، بشار الأسد، لنظيره الإماراتي الجديد محمد بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وأكدت الرئاسة السورية في بيان لها أن الأسد بعث اليوم السبت ببرقية تهنئة إلى محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات، وتمنى له "أن يكون النجاح والتوفيق حليفه على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة التي أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وأشار الأسد في البرقية إلى الدور القيادي الذي لعبه الشيخ محمد في السنوات الماضية في وصول الإمارات إلى "مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية"، مشددا على أن الرئيس الإماراتي الجديد استطاع "تسخير هذه المكانة لمد الجسور وبناء علاقات استراتيجية متينة مع دول العالم تحقيقا لمصالح الإمارات والمنطقة العربية عموما".

وتابع الرئيس السوري: "نتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات وتعزيز الشراكات في الميادين كافة مستندين إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة".

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات اليوم محمد بن زايد رئيسا جديدا لدولة الإمارات خلفا لخليفة بن زايد الذي أعلن رسميا عن وفاته أمس.

المصدر: RT