الجيش الشعبي الصحراوي يعلن شن هجمات جديدة على القوات المغربية بقطاع المحبس
Globallookpress
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أعلن جيش التحرير الشعبي الصحراوي أن وحداته شنت هجمات مركزة استهدفت تخندقات القوات المغربية بقطاع المحبس، مخلفة "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات".
وأضاف الجيش الصحراوي في بيان أن "مفارز متقدمة من جيشنا المغوار شددت قصفها على تخندقات القوات المغربية بمناطق لعكد، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشا، بقطاع المحبس مكبدة الجنود المغاربة خسائر في المعدات والأرواح".
المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية