الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على مشيعي أبو عاقلة: "لا إنساني ومقيت"

أدان الأردن "بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي اللاإنساني والمقيت" على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، إن "هذا العدوان يستوجب يقظة ضميرية عالمية تلجم هذه العدوانية الإسرائيلية وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف الصفدي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" من واشنطن أن "كل المؤشرات وشهود العيان يقولون بأن الشهيدة اغتيلت برصاصة أطلقها أحد جنود الاحتلال". حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

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ووصف الصفددي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، وقتل عشرات الفلسطينيين، وما يجري في القدس بأنها "مؤشرات خطيرة تستدعي أن يكون هنالك تحرك دولي حقيقي لوقف هذا التصعيد وإعادة إحياء عملية سلمية حقيقية تأخذنا باتجاه السلام العادل والشامل".

وفي رد على سؤال حول الجهود الأردنية لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس، قال الصفدي إن "الجهود الأردنية لم تتوقف. هي جهود مستمرة حتى ما قبل شهر رمضان المبارك، نحن في كل اتصالاتنا مع العالم نقول بأنه يجب حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ويجب وقف انتهاكات المسجد الأقصى".

وأشار الصفدي إلى أن "الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة شؤون المسجد الأقصى هي إدارة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية".

وحول الإعلان عن المصادقة على بناء أكثر من أربعة آلاف استيطانية جديدة، أدان الصفدي ذلك القرار، وقال إن "بناء المستوطنات يقوض فرص تحقيق حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية