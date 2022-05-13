الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بزعم محاولته "تنفيذ عملية"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت شابا فلسطينيا يبلغ من العمر (19 عاما)، من سكان طولكرم، قرب مدينة الطيبة في أراضي عام 48، بزعم محاولته تنفيذ عملية.

وبحسب موقع "واي نت"، فإن المعتقل دخل من طولكرم دون تصريح عمل، وعثرت الشرطة بحوزته على حجر وسكين، ورسالة تشير الى نيته تنفيذ عملية.

وأشار الموقع إلى أن عملية الاعتقال تمت بعد بلاغ بوجود رجل يسير بشكل مريب وفي يده حجر.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية