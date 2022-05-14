العراق.. القبض على 4 أشخاص أثناء سرقة أكثر من 600 هاتف ذكي

أعلنت شرطة مدينة البصرة العراقية، إلقاء القبض على 4 أشخاص، بتهمة سرقة أكثر من 600 هاتف ذكي في ‏منطقة العشار.

وجاء في بيان صادر عن مديرية شرطة البصرة، إنه "خلال تجوال مفارز مركز شرطة العزيزية في العشار، لاحظوا 4 متهمين وهم ينقلون الأجهزة من أحد محال بيع الهواتف المحمولة، وتم إلقاء القبض عليهم على الفور".

وأضاف البيان أن "المتهمين اعترفوا بارتكاب عملية سرقة 684 هاتف ذكي بعد التحقيقات معهم، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة، وأعيدت جميع المسروقات".

المصدر: "السومرية نيوز"