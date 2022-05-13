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قناة عبرية تنقل عن نقاش في هيئة الاركان: من المحتمل جدا أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على أبو عاقلة

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قناة عبرية تنقل عن نقاش في هيئة الاركان: من المحتمل جدا أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على أبو عاقلة
AFP
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أفادت القناة 12 العبرية بأن نقاشا داخليا في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلص إلى احتمال "معقول جدا" أن الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص جنود إسرائيليين.

ونقلت القناة عن مصادر قولها أن رئيس هيئة الاركان الإسرائيلية، أفيف كوخافي، تبلغ بإمكانية أن يكون جنود إسرائيليون هم من قتلوا شيرين أبو عاقلة.

وقالت القناة إن النقاش في هيئة الاركان الاسرائيلية جرى أمس بين كبار قادة الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان.

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وقالت المصادر نقلا عن مشاركين في الاجتماع "اتضح أن احتمال قيام جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار ظهر في نقاش أمس.. طلب رئيس الأركان الانتظار لجلب المزيد من الخبراء، لكنه قال: أعتقد بالتأكيد أن جنديا إسرائيليا ربما أطلق النار بالخطأ".

المصدر: القناة 12 العبرية

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