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الشرطة السعودية تقبض على مصريين جمعا أموالا لتحويلها بطرق غير نظامية

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الشرطة السعودية تقبض على مصريين جمعا أموالا لتحويلها بطرق غير نظامية
Globallookpress
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ألقت الشرطة السعودية القبض على مقيمين من الجنسية المصرية، "لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية".

 ونشرت محافظة جدة عبر "تويتر" بيانا قالت فيه إن الشرطة فيها ضبطت بحوزة المتهمين مبلغ مليون و200 ألف ريال سعودي.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إلى أنه جرى إيقاف المتهمين و"اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة". 

 

المصدر: RT

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