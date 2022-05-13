"حماس" تدين القصف الإسرائيلي الجديد لسوريا

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، القصف الإسرائيلي الجديد على سوريا.

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه إن "هذه الغارات تكشف مجددا حقيقة هذا الكيان وإجرامه، الذي يشكل خطرا على فلسطين أرضًا وشعبا، وعلى كل أمتنا في أمنها واستقرارها".

وكانت وكالة سانا قد أفادت بسقوط خمسة قتلى، بينهم مدني، وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية جراء هجوم إسرائيلي استهدف المنطقة الوسطى من سوريا، مشيرة إلى تصدي المضادات الجوية السورية للصواريخ .

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يذكر أن العلاقات بين "حماس" والحكومة السورية انخفضت منذ بداية الأزمة السورية، لكن بعض قادة الحركة أرسلوا إشارات مؤخرا عن رغبتهم في عودة تلك العلاقات إلى سابق عهدها.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية