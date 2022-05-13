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قافلة عسكرية أمريكية خرجت من ريف الحسكة السورية تمهيدا لدخول العراق

أخبار العالم العربي

قافلة عسكرية أمريكية خرجت من ريف الحسكة السورية تمهيدا لدخول العراق
AFP مدرعات أمريكية في سوريا ـ أرشيف
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أخرجت القوات الأمريكية رتلا مؤلفا من 50 آلية من قاعدتها العسكرية في الشدادي إلى منطقة تل حميس بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مطلع أن "الرتل توجه من بلدة تل حميس عبر طريق البترول إلى مطار خراب الجير العسكري التابع لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة اليعربية، وأنه سيتجه صباح يوم غد أو في ساعة متأخرة من الليل إلى شمال العراق".

وأشار المصدر إلى أن "الآليات التي عبرت تحمل على متنها سيارات وعربات نقل مدنية وعسكرية معطلة وبعضها عليه آثار انفجارات قادمة من ريفي الحسكة ودير الزور".

وأضافت مصادر الوكالة أن القوات الأمريكية في محافظة الحسكة، شمالي سوريا، اجتمعت بقادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لحثهم على تجنب المشاركة في التصدي لعملية الجيش العراقي في سنجار.

 

المصدر: "سبوتنيك"

 

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