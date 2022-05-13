مصر..إحباط محاولة تهريب سجائر إلكترونية معبأة بزيت الماريجوانا المخدر عبر المطار

أحبطت السلطات الأمنية المصرية في مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب مستلزمات السجائر الإلكترونية معبأة بزيت الماريجوانا المخدر.

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وتمكن رجال الجمارك، بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب مستلزمات السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الماريجوانا المخدر.

وفي التفاصيل، أنه أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة الخطوط الفرنسية استوقف محمد محمود إبراهيم عمر، مأمور الجامرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبا أجنبيا من أصل مصري يحاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، ولدى سؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، حيث لوحظ وجود أمبولات وعبوات متكررة داخل حقائب الراكب، وبتفتيش الحقائب تبين وجود 32 عبوة فيها زيت الماريجوانا المخدر (عبارة عن 17 وحدة سجائر الكترونية و9 أمبولات و6 علب بهم أمبولات للسجائر".

المصدر: أخبار اليوم