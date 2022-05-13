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رغد صدام حسين تحذر من منتحلة لشخصيتها وتتشبه بها

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تحذر من منتحلة لشخصيتها وتتشبه بها
تويتر
رغد صدام حسين
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حذرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، من فتاة تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

ونشرت رغد صدام حسين تغريدة على "تويتر"، الجمعة، فيها صورة الفتاة التي تنتحل شخصيتها وتتشبّه بها، وأشارت إليها بأنها "مريضة نفسيا جديدة"، وطلبت من متابعيها عدم الالتفات إلى منشوراتها، التي تتحدث فيها باسمها.

وتحرص رغد صدام حسين طوال الوقت على تكذيب الشائعات التي تطالها أو التصريحات المنسوبة لها، ومنها تداول منشور يحمل صورة لها وأخرى لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، والتي تقول له من خلاله: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".

من ناحية أخرى، نعت رغد صدام حسين حكومة وشعب الإمارات في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفى الجمعة.

المصدر: أ ف ب

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