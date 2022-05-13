رغد صدام حسين تحذر من فتاة تنتحل شخصيتها وتتشبه بها

حذرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، من فتاة تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

ونشرت رغد صدام حسين تغريدة على "تويتر"، الجمعة، فيها صورة الفتاة التي تنتحل شخصيتها وتتشبّه بها، وأشارت إليها بأنها "مريضة نفسيا جديدة"، وطلبت من متابعيها عدم الالتفات إلى منشوراتها، التي تتحدث فيها باسمها.

مريضة نفسية جديدة ارجو الانتباه. ليست رغد صدام حسين.. pic.twitter.com/QZlg0IEDat — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) May 13, 2022

وتحرص رغد صدام حسين طوال الوقت على تكذيب الشائعات التي تطالها أو التصريحات المنسوبة لها، ومنها تداول منشور يحمل صورة لها وأخرى لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، والتي تقول له من خلاله: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".

اعزي دولة #الامارات حكومة وشعبا بوفاة رئيس الدولة المغفور له #الشيخ_خليفة_بن_زايد_آل_نهيان، سائلة المولى عز وجل ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم شعبه وعائلته وكل محبيه الصبر والسلوان. — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) May 13, 2022

من ناحية أخرى، نعت رغد صدام حسين حكومة وشعب الإمارات في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفى الجمعة.

المصدر: أ ف ب