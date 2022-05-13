أنقرة تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق

أعلنت أنقرة، يوم الجمعة، مقتل أحد جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن عبوة ناسفة انفجرت بجندي في منطقة عملية "المخلب – القفل" في العراق.

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وأضافت إن "العبوة زرعها مسلحو حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" الإرهابي في وقت سابق، وأدى لإصابة 3 جنود إلى جانب الشهيد".

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"