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أنقرة تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق

أخبار العالم العربي

أنقرة تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
Globallookpress
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أعلنت أنقرة، يوم الجمعة، مقتل أحد جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن عبوة ناسفة انفجرت بجندي في منطقة عملية "المخلب – القفل" في العراق.

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وأضافت إن "العبوة زرعها مسلحو حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" الإرهابي في وقت سابق، وأدى لإصابة 3 جنود إلى جانب الشهيد".

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"

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