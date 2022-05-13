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الإمارات تشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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الإمارات تشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
Globallookpress
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شيعت الإمارات، مساء اليوم، رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفى الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما.

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وفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد
وفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ المشاركين جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

وأعلنت اليوم، وفاة رئيس الدولة خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، عن عمر ناهز 73 عاما، تدرج خلالها بالمناصب القيادية للدولة حتى تولى رئاسة البلاد في العام 2004.

وأعلنت الإمارات الحداد أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل "في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".

المصدر: "وام"

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