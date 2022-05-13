الجزائر.. تفحم شخص بعد احتراق سيارته في حادث مروع

شهدت الجزائر، الجمعة، حادثا مروعا تمثل في تفحّم شخص بداخل سيارته عقب احتراقها في منطقة تقع شرقي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية وصفحات عبر مواقع التواصل بأن الحادث وقع بمنطقة عزابة الواقعة بين محافظتي سكيكدة وعنابة شرقي الجزائر.

وتمثل الحادث في تفحم شاب يبلغ من العمر 30 عاما، إثر اشتعال النيران بسيارته من نوع رونو سامبول، وذلك عقب انحرافها واصطدامها بشجرة.

ونجم عن ذلك الاصطدام احتراق السيارة بسرعة كبيرة في وقت لم يتمكن فيه السائق من الخروج منها.

المصدر: مواقع محلية جزائرية