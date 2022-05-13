أردوغان يعلن زيارة الإمارات للتعزية بوفاة رئيسها

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة دولة الإمارات لتقديم التعازي في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وفي تصريح صحفي أدلى به عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، قال أردوغان: "سأجري زيارة إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء إن شاء الله".

وترحم أردوغان على الشيخ خليفة سائلا الله أن يتغمده بمغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه.​​​​​​​

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أسأل الله له الرحمة، وأقدم خالص التعازي إلى شعب الإمارات الشقيقة".

تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



أسأل الله له الرحمة، وأقدّم خالص التعازي إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) May 13, 2022

وأعلنت الإمارات اليوم، وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر ناهز 74 عاما.

المصدر: "الأناضول"