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مخبأة بطريقة فنية.. إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون إلى السعودية (صور)

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مخبأة بطريقة فنية.. إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون إلى السعودية (صور)
Globallookpress
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أحبطت السلطات الأمنية السعودية في منفذ الحديثة محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون، عثر عليها مخبأة في مركبة خاصة قدمت إلى المملكة عبر المنفذ.

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وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة بإحباط محاولة تهريب 29000 حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة بطريقة فنية، وذلك بإخفاء الحبوب في قفازات بلاستيكية ووضعها داخل علب زجاجية تحتوي على أجبان، ومن ثم وضعها ضمن الأمتعة التي يحملها المهرب في مركبة خاصة.

مخبأة بطريقة فنية.. إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون إلى السعودية (صور)
المصدر: الوطن

وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عملية ضبط الممنوعات جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، وتم القبض عليه وهو شخص واحد.

مخبأة بطريقة فنية.. إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون إلى السعودية (صور)
المصدر:الوطن

المصدر: "الوطن"

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