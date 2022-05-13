أمير قطر ينعى خليفة بن زايد آل نهيان

نعى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي توفى اليوم الجمعة.

وقال أمير قطر في بيان صادر عن الديوان الأميري إن "المغفور له سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، داعياً سموه الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان".

وأمربإعلان الحداد في دولة قطر لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية