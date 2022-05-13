نصرالله: الجميع بخطر من سياسات النظام الإسرائيلي العنصري

علق الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يوم أمس على يد القوات الإسرائيلية، في مدينة جنين بالضفة الغربية.

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وخلال مهرجان انتخابي في منطقة البقاع اللبنانية، قال نصرالله: "حاول البعض أن ينقل النقاش من جريمة خطيرة ارتكبها جنود العدو إلى دين وانتماء شيرين أبو عاقلة لكن الرسالة الأقوى في شهادة هذه السيدة المظلومة أنها مسيحية".

وأوضح أن "الرسالة من شهادة أبو عاقلة أن الجميع بخطر من سياسات النظام الإسرائيلي العنصري واللاإنساني الذي لن يتبدل".

واعتبر أن "أول من يجب أن يشعر بالخزي والعار أولئك المطبعون مع العدو من أنظمة ونخب وافراد وحكومات".

من جهة أخرى، أشار نصرالله إلى أن "البقاع وأهله كان دائما جزءا أساسيا في المقاومة قبل وبعد الـ 82 تأسيسا وجبهة وحضورا في الميدان وإسنادا ودعما وعلى أرضه حصلت المواجهة الأهم عام 1982 والتي أوقفت تقدم قوات العدو".

وتوجه إلى أهل البقاع، قائلا: "ما يريدونه اليوم منكم هو ما كانت تريده إسرائيل من خلال قصفها لبلداتكم وقراكم أي التخلي عن المقاومة وسلاحها ولكن القصف اليوم هو سياسي وإعلامي واقتصادي ومالي".

المصدر: lebnanon 24